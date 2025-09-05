ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός άνδρας στο Μεταξουργείο - Τον παρέσυρε συρμός του Προαστιακού

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή και τον παρέσυρε το τρένο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Θανάσιμη παράσυρση πεζού από συρμό του Προαστιακού σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/9) στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές του τρένου, στη συμβολή της οδού Κωνσταντινουπόλεως με τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στο σημείο για τον απεγκλωβισμό της σορού επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να την παραλάβει.

