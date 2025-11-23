ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από τον Ισθμό της Κορίνθου

Δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση

LifO Newsroom
Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από τον Ισθμό της Κορίνθου
Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από τον Ισθμό της Κορίνθου / Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας, το σώμα του οποίου εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου.

Οι πρώτες πληροφορίες μεταφέρουν, ότι το απόγευμα της Κυριακής 23 Νοεμβρίου, άνδρες του Λιμενικού οι οποίοι έσπευσαν στο κανάλι, εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει στο νερό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Άμεσα ξεκίνησαν την επιχείρηση της ανάσυρσής του και όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου διαπίστωσε τον θάνατό του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του. 

Με πληροφορίες από korinthostv.gr

 
 

