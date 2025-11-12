Νεκρή φοιτήτρια στην Αλεξανδρούπολη: Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας για τον θάνατό της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της 18χρονης φοιτήτριας, που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην Αλεξανδρούπολη.

Η 18χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι της Κυριακής, όταν αστυνομικοί μπήκαν σε αυτό με τη βοήθεια κλειδαρά.

Είχαν είδη ειδοποιηθεί από την οικογένεια της φοιτήτριας, καθώς είχαν ανησυχήσει διότι δεν απαντούσε επί δύο ημέρες στα τηλέφωνά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, η πρωτοετής φοιτήτρια στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας του ΔΠΘ, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η φοιτήτρια με καταγωγή από την Λάρισα, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας για τον θάνατό της, ενώ παράλληλα τα αίτιά του διερευνώνται από τις Αρχές.

Με πληροφορίες από focusfm.gr