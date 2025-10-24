Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Κατάληψη στο σχολείο που πήγαινε - Τα δύο σενάρια που εξετάζονται για τον θάνατό της

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια θανάτου της 16χρονης, η οποία κατέρρευσε έξω από κατάστημα διασκέδασης στο Γκάζι.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης κοπέλας, η οποία κατέρρευσε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ιατροδικαστικών αρχών, η πιθανότερη αιτία θανάτου είναι η πνευμονική εμβολή, γεγονός που απομακρύνει προς το παρόν το ενδεχόμενο ο θάνατος να σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ.

Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Τα δύο σενάρια που εξετάζονται για τον θάνατό της

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικογένεια της 16χρονης που αδυνατεί να συνειδητοποιήσει πώς χάθηκε το παιδί τους, καθώς- όπως αναφέρουν συγγενείς- δεν είχε παρουσιάσει κανένα πρόβλημα υγείας.

Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις προκύπτει ότι η νεαρή φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, πιθανότατα σε τζαμαρία του χώρου διασκέδασης, λίγο πριν καταρρεύσει. Μάρτυρες αναφέρουν πως ένιωσε ζάλη, βγήκε έξω «να πάρει λίγο αέρα» και να προμηθευτεί κάτι από κοντινό μίνι μάρκετ για να συνέλθει, όμως λίγα λεπτά αργότερα έχασε τις αισθήσεις της.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από καταθέσεις φίλων της αναφέρουν ότι ενδέχεται να είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ πριν φτάσουν στο νυχτερινό κατάστημα. Οι πληροφορίες αυτές ωστόσο ελέγχονται και μεταφέρονται με επιφύλαξη, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν οριστικές απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 16χρονη.

Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Τι δείχνει βίντεο με την ανήλικη

Φίλη της 16χρονης είπε στο Star: «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ''Σ' αγαπώ'' προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».

Σε βίντεο φαίνεται η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι. Ψωνίζουν και στη συνέχεια βγαίνουν από το κατάστημα, κατευθυνόμενοι προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων. Σύμφωνα, όμως, με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί.

«Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε», εξήγησε φίλη της ανήλικης.

Πληροφορίες επίσης, αναφέρουν ότι νωρίτερα η παρέα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι για πάρτι γενεθλίων. Στο κλαμπ στο Γκάζι έμειναν περίπου μία ώρα όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζήτησε από τις φίλες της να βγουν έξω. Κάθισαν στα σκαλοπάτια πολυκατοικίας δίπλα στην επιχείρηση και ξαφνικά κατέρρευσε.

Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Κατάληψη στο σχολείο που πήγαινε

Οι συμμαθητές της 16χρονης αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι η διεύθυνση δεν σεβάστηκε τον θάνατό της.

Oι συμμαθητές και φίλοι της 16χρονης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη γιατί ζήτησαν να μην γίνει μάθημα την ημέρα της κηδείας της κοπέλας, ως μια ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της αλλά και γιατί ήθελαν να παρευρεθούν στο τελευταίο αντίο.

Όπως υποστηρίζουν, η διευθύντρια έκανε δεκτό το αίτημα στην αρχή. Τελικά όμως, το σχολείο λειτούργησε κανονικά.