ΕΛΑΣ για 16χρονη στο Γκάζι: «Δεν συνδέεται το αλκοόλ με τον θάνατό της για την ώρα» - Η περιγραφή του πατέρα της

Ο πατέρας της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι, περιέγραψε τι συνέβη το βράδυ που το παιδί του έφυγε από τη ζωή.

Από τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της 16χρονης, προκύπτει ότι πέθανε από πνευμονική εμβολή.

Σε δηλώσεις του στο Mega, ο πατέρας της ανήλικης περιέγραψε όσα προηγήθηκαν της κατάληξης της 16χρονης, πώς ειδοποιήθηκε και πώς αναμένεται να κινηθεί, εάν παρατηρηθεί «κάτι μεμπτό» και ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, όπως τόνισε «θα κινηθούμε διά της ανάλογης διαδικασίας, όπως πρέπει».

Αρχικά, ο πατέρας της 16χρονης είπε: «Με πήραν κατευθείαν οι φίλοι της τηλέφωνο και πήγα από τους φίλους της πρώτα, και μου είπαν τι έχει συμβεί, γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι είχε γίνει. Ήταν 02.30 το βράδυ. Στο νοσοκομείο έγινε το μοιραίο… Ήταν 10 άτομα, δεν ήταν τρία κορίτσια. Βγήκαν έξω για να πουν καληνύχτα και να φύγουν. Ήρεμα και ωραία, και χωρίς να τα διώξουν από το μαγαζί».

Νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι: «Δεν συνδέεται το αλκοόλ με τον θάνατο της 16χρονης για την ώρα» και πως σίγουρα δεν ενημερώθηκε το 100 από το νοσοκομείο. «Έχει δοθεί μία πρώτη ενημέρωση στην ΕΛΑΣ από τι τελικά έφυγε αυτή η κοπέλα από τη ζωή. Για την ώρα, δεν υπάρχει σύνδεση της κατανάλωσης αλκοόλ ή κάποιας ουσίας με τον θάνατό της. Θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να δούμε εάν προκάλεσαν τον θάνατο της κοπέλας», είπε συγκεκριμένα η στο MEGA.

Γκάζι: «Οι γιατροί μού είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια», λέει ο πατέρας της 16χρονης

Όσο για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού, ο πατέρας του επισημαίνει, πως: «Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι γιατροί μού είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια, οπότε θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου και από κει και έπειτα, αν υπάρχει κάτι μεμπτό και ο θάνατος του παιδιού μου δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, θα κινηθούμε διά της ανάλογης διαδικασίας, όπως πρέπει».

Ο ίδιος σχολίασε ότι «είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει».

Όσο για τις προσπάθειες του ΕΚΑΒ να επανέλθει η κόρη του, ο πατέρας της 16χρονης είπε: «Είχαν έναν αιφνίδιο θάνατο. Προσπάθησαν να επαναφέρουν ένα παιδί. Δεν μπορούσαν να κάνουν τοξικολογική εξέταση εκείνη τη στιγμή, να δουν αν υπάρχει κάτι. Αυτοί έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λιποθυμήσει και προσπαθούν να τον επαναφέρουν. Τα αίτια δεν μπορούν να τα γνωρίζουν. Έβαλαν αντίδοτα για ναρκωτικά, έβαλαν αντίδοτα για αλκοόλ και χορήγησαν τις κατάλληλες αγωγές. Το παιδί δεν επανήλθε… Κάτι επίσημο στα χέρια μου δεν έχω. Το μόνο επίσημο πράγμα που έχω στα χέρια μου είναι η φωτογραφία του παιδιού μου».

«Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το μυαλό μου να συλλάβει τι έχει συμβεί. Προσπαθούμε όλοι να συνέλθουμε», τόνισε.

Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που μετέδωσε το Star, η 16χρονη διασκέδαζε εντός του κέντρου, που βρίσκεται επί της οδού Δεκελέων, αλλά κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε εκτός του χώρου, αλλά κατέρρευσε στη μέση του δρόμου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Ο πατέρας της 16χρονης μετέβη λίγες ώρες αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, όπου ενημέρωσε τους αστυνομικούς σχετικά και κατέθεσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του.

Από το κλαμπ κατασχέθηκαν τα ποτά και τα μπουκάλια για να εξεταστούν εργαστηριακά. Στην κατάθεσή τους οι άλλοι τρεις ανήλικοι που ήταν στην παρέα του κοριτσιού, ανέφεραν πως κατανάλωσαν από δύο βότκες ο καθένας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.