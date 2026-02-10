Νέα Πέραμος: Κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου - Έδειξε «πρόσωπο κλειδί»

Για περίπου έξι ώρες κατέθετε στο Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, η μητέρα του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός την 1η Φεβρουαρίου 2026 σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Κατά την κατάθεσή της, η γυναίκα είπε πως το τελευταίο διάστημα δεν είχε πολλές επαφές με τον γιο της, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι τον «μάλωνε για τις προσωπικές του επιλογές».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η μητέρα του 27χρονου στη Νέα Πέραμο φέρεται να «φωτογράφισε», χωρίς να τον κατονομάζει, ένα πρόσωπο που ήταν πολύ κοντά στον γιο της το οποίο μπορεί να αποτελέσει «κλειδί» στην πορεία των αστυνομικών ερευνών.

Νέα Πέραμος: Τι είπε στην κατάθεσή της

Χαρακτηριστικά, ανέφερε: «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου έχει κάποιες παράνομες δραστηριότητες αλλά δεν είχα καταλάβει τι ήταν αυτές. Δεν γνώριζα, θεωρώ ότι υπάρχει "πρόσωπο κλειδί" που μπορεί να δώσει απαντήσεις». Όσον αφορά στα πολλά χρήματα που είχε κληρονομήσει ο γιος της και είχαν ανοίξει συζητήσεις περί ενδεχόμενο διαθηκών, η ίδια σημείωσε πως «αυτά ήταν που σκότωσαν τον Μανώλη της. Είναι λεφτά που δεν θέλει γιατί είναι καταραμμένα».

Αντίστοιχα, μιλώντας για τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, δεν προέβη σε κάποιον ισχυρισμό σε βάρος του.

Σε ό,τι αφορά στις έρευνες των αρχών, η αστυνομία από τη μέχρι στιγμής ανάλυση των στοιχείων φέρεται να έχει καταλήξει σε δύο συμπεράσματα.

Όπως αναφέρει το MEGA, δράστες και θύμα φέρεται να γνωρίζονταν. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του βίντεο της αρπαγής όπου τόσο ο νεαρός, όσο και οι απαγωγείς του, κινούνται σε σχετικά «χαλαρούς» ρυθμούς.

Δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει είναι ότι οι απαγωγείς, από την πρώτη στιγμή λειτουργούσαν με συγκεκριμένο πλάνο, έχοντας ως στόχο τη δολοφονία του νεαρού.

Παράλληλα, πρόσωπο – κλειδί, θεωρούν την φίλη του θύματος. Αν και η κοπέλα έχει ήδη καταθέσει και έχει πει κάποια πράγματα, οι αξιωματικοί θεωρούν ότι δεν έχει δώσει ακόμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη λύση του γρίφου.