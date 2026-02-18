Νέα Πέραμος: Εντοπίστηκε καμένο ΙΧ παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την αρπαγή του 27χρονου

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση αρπαγής και δολοφονίας του 27χρονου, που βρέθηκε νεκρός την 1η Φεβρουαρίου 2026 στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την πολύκροτη υπόθεση της Περάμου, εντοπίστηκε καμένο ΙΧ, σε κοντινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας του 27χρονου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ΙΧ ανακάλυψαν περαστικοί κοντά σε μοναστήρι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τη μητέρα και τον θείο του θύματος.

Νέα Πέραμος: Το όχημα που εντοπίστηκε, εξετάζεται λεπτομερώς

Μάλιστα τη δεδομένη χρονική στιγμή, βρισκόντουσαν στο σημείο όπου είχε βρεθεί νεκρός ο νεαρός, για να τελέσουν τρισάγιο στη μνήμη του.

Άμεσα στο σημείο που υπέδειξαν οι περαστικοί έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διαπίστωσαν ότι το καμένο ΙΧ, είναι ίδιου τύπου με το όχημα που είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες για την αρπαγή του 27χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Το συγκεκριμένο ΙΧ μάλιστα, είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του.

Το όχημα μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου εξετάζεται λεπτομερώς για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το αυτοκίνητο των εκτελεστών. Οι Αρχές αναζητούν ίχνη DNA, αποτυπώματα ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το μπλε όχημα που είχε καταγραφεί από τις κάμερες έφερε πλαστές πινακίδες, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για οργανωμένη ενέργεια.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό οι δράστες να επέστρεψαν στην περιοχή ακόμη και μία ή περισσότερες ημέρες μετά τη δολοφονία, για να εγκαταλείψουν και να πυρπολήσουν το όχημα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η περιοχή είχε ερευνηθεί εκτενώς από τις Αρχές τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με το πότε και υπό ποιες συνθήκες μεταφέρθηκε εκεί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ