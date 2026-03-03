ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα: 24χρονος επιτέθηκε με στιλό σε επιβάτη λεωφορείου για μία θέση

Τι προηγήθηκε στο λεωφορείο

The LiFO team
Επεισόδιο βίας σημειώθηκε σε λεωφορείο στη Γλυφάδα, όταν 24χρονος φέρεται να επιτέθηκε με στιλό σε 38χρονο συνεπιβάτη του, έπειτα από διαπληκτισμό για μια κενή θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το περιστατικό συνέβη στο δρομολόγιο Σαρωνίδα – Ελληνικό. Όταν σε στάση κατέβηκε επιβάτης αφήνοντας ελεύθερη τη θέση του, δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 38 ετών, φέρονται να τη διεκδίκησαν.

Ο καβγάς κλιμακώθηκε, με τον νεαρότερο να επιτίθεται στον 38χρονο και να τον τραυματίζει στο πρόσωπο με στιλό. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για σωματική βλάβη και εξύβριση.

 
 
