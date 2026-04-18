Μυτιλήνη: Και σήμερα αποκλεισμοί στο λιμάνι από τους κτηνοτρόφους – Έκτακτη σύσκεψη το μεσημέρι

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης συνεχίζονται για πέμπτη μέρα οι αποκλεισμοί από κτηνοτρόφους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις χαμηλές αποζημιώσεις που έλαβαν για ζώα που θανατώθηκαν λόγω αφθώδους πυρετού, αλλά και για την απαγόρευση μεταφοράς κτηνοτροφικών προϊόντων.

Παρά την κινητοποίηση, η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών στο λιμάνι της Μυτιλήνης γίνεται κανονικά, ενώ τα φορτηγά παραμένουν μπλοκαρισμένα

Οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Σιγρίου, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται νέα σύσκεψη που θα καθορίσει τη συνέχιση ή όχι των κινητοποιήσεών τους.

Παράλληλα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει σχέδιο για μερική διακίνηση τυριών με αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας.

Στο νησί μεταβαίνουν επίσης κτηνίατροι και ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσης για ελέγχους και συντονισμό των δράσεων.

Αποκλεισμοί στη Μυτιλήνη και πακέτο αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφου

Την ίδια στιγμή, ενεργοποιείται πρόγραμμα αποζημιώσεων ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για τυροκομικές επιχειρήσεις της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα.

Οι ενισχύσεις αφορούν συγκεκριμένη χρονική περίοδο και υπολογίζονται με βάση την τεκμηριωμένη απώλεια εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα ελέγξουν τα στοιχεία και θα προχωρήσουν στην καταβολή των ενισχύσεων, με στόχο τη στήριξη του κλάδου και την ομαλοποίηση της παραγωγής.