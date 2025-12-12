Κροτίδα σε σχολείο του Ναυπλίου: Στο νοσοκομείο μαθητής - Αδιαφορία της διεύθυνσης, καταγγέλλουν γονείς

Γονείς μαθητών του Γυμνασίου στο Ναύπλιο,προχωρούν σε καταγγελία μετά από κροτίδα που έσκασε μέσα στον χώρο του σχολείου από μαθητές, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Από την ένταση της έκρηξης, ένας μαθητής παρουσίασε ενοχλήσεις στο αυτί, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Εκείνο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των γονέων η στάση της διεύθυνσης του σχολείου. Η διευθύντρια αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, στον ΣΚΑΙ δηλώνοντας ότι «είχε σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί», όπως μετέφερε η ρεπόρτερ που επικοινώνησε τηλεφωνικά με το σχολείο.

Το περιστατικό έγινε γνωστό έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος είναι αστυνομικός.

Ναύπλιο: Η μαρτυρία των γονέων

Όταν ο μαθητής επέστρεψε στο σχολείο, διαπίστωσε ότι του είχαν βάλει απουσία. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, οι εκπαιδευτικοί δεν έδωσαν σημασία στη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ ρώτησαν τον μαθητή γιατί ενημέρωσε τον πατέρα του για το περιστατικό.

Η μαρτυρία των γονέων αναφέρει: «Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, μαθητές πέταξαν κροτίδα μέσα στο προαύλιο την ώρα που υπήρχαν τριγύρω παιδιά. Από το περιστατικό. Ένας μαθητής υπέστη έντονη ενόχληση στην ακοή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του, οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία».