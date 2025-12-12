Μπλόκα αγροτών: Συμβολικός αποκλεισμός στο λιμάνι Θεσσαλονίκης

Σε κλίμα έντασης συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με τα μπλόκα να παραμένουν ενεργά και τους παραγωγούς να ξεκαθαρίζουν πως δεν προτίθενται να υποχωρήσουν χωρίς σαφή απάντηση από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους.

Η σημερινή ημέρα στρέφει το βάρος των εξελίξεων στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο λιμάνι με στόχο έναν τρίωρο συμβολικό αποκλεισμό. Στο συλλαλητήριο αναμένεται να συμμετάσχουν όχι μόνο αγρότες, αλλά και εργατικά σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι, γεγονός που εκτιμάται ότι θα δώσει μεγαλύτερη δυναμική στην κινητοποίηση.

Μπλόκα αγροτών: Κάθοδος από τα Μάλγαρα προς το λιμάνι

Στα Μάλγαρα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός αγροτών, με κοινό κάλεσμα στις 10:00 για συντονισμένη μετάβαση προς το λιμάνι. Παραγωγοί από τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία θα κινηθούν είτε με αγροτικά μηχανήματα — σε συνεννόηση με την Τροχαία — είτε με Ι.Χ. οχήματα.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, πρόκειται για μία «ήπια και συμβολική κινητοποίηση που θα ενοχλήσει όσο το δυνατόν λιγότερο την πόλη». Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί έξω από την κεντρική πύλη του λιμανιού, μιας και η πρόσβαση στον χώρο των εμπορευματοκιβωτίων παραμένει περιορισμένη.

Μπλόκα αγροτών: Παρέμβαση αγροτών στην Καβάλα με τοπικά προϊόντα

Σε κίνηση των αγροτών που προκάλεσε ενδιαφέρον, είναι ο συμβολισμός της κινητοποίησης στην Καβάλα, όπου βρέθηκαν στο κτίριο της Περιφέρειας και άφησαν μπάλες με σανό, μαζί με τοπικά προϊόντα όπως σταφύλια και ρόδια. Με την ενέργεια αυτή θέλησαν να αναδείξουν την υποβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους, υποστηρίζοντας ότι οι χαμηλές τιμές οδηγούν μεγάλο μέρος της παραγωγής να μένει αδιάθετο.

Μπλόκα αγροτών: Στο επίκεντρο η Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια

Παράλληλα με τα μπλόκα, αγροτικές συλλογικότητες προχωρούν σε στοχευμένες ενέργειες. Στη Λάρισα, σήμερα αναμένεται προσπάθεια προσέγγισης των γραφείων βουλευτών με τρακτέρ, ενώ ανάλογες δράσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και σε άλλες πόλεις, με πορείες προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κομβικής σημασίας θεωρείται η αυριανή Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 30 μπλόκα. Εκεί αναμένεται να διαμορφωθεί η κοινή στάση του αγροτικού κινήματος και να αποφασιστεί η συγκρότηση ομάδας που θα μεταφέρει τα αιτήματα στο κυβερνητικό επιτελείο.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά αγροτικοί κύκλοι, μόνο μέσω οργανωμένου διαλόγου μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση, με εκλεγμένους εκπροσώπους να συνομιλούν με την κυβέρνηση και να μεταφέρουν τις εξελίξεις πίσω στα μπλόκα.