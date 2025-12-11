Αγρότες: Ραντεβού με Χατζηδάκη στην Αθήνα - Πού έχει μπλόκα σήμερα

Σήμερα στις 17:00 το απόγευμα, αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μποδοσάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, παρουσία του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Η σύσκεψη θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα, με χαρακτηριστικές τις εικόνες από την Καβάλα, όπου οι αγρότες πραγματοποίησαν «κατάληψη» στην Αντιπεριφέρεια.

Ειδικότερα, αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες προχώρησαν σε κατάληψη του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας, πετώντας άχυρα και γάλα στην κεντρική είσοδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης, δήλωσε στο ERTnews ότι δεν θα κάνουν «βήμα πίσω», τονίζοντας πως πρόκειται για «αγώνα επιβίωσης».

Αγρότες: Πού αλλού έχει μπλόκα σήμερα

Ισχυρή παραμένει η παρουσία των αγροτών στην Μπάρα Σιάτιστας επί της Εγνατίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. Στις καθημερινές δράσεις, οι αγρότες μοιράζουν προϊόντα στους οδηγούς, ενώ στη χθεσινή γενική συνέλευση με 67 σωματεία αποφασίστηκε:

Γενική απεργία στις 16/12

Μηχανοκίνητη πορεία προς το κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, όπου θα γίνει διαμαρτυρία

Συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της Παρασκευής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Προετοιμασία ενόψει της σύσκεψης της Νίκαιας στις 13/12, όπου θα καθοριστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν επίσης τα μπλόκα σε Φιλώτα και τελωνείο Νίκης.

Σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, οι αγρότες παραμένουν στα εννέα ενεργά μπλόκα, με τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων να παραμένει κλειστός για έκτη ημέρα στο Αγγελόκαστρο.

Συγκεκριμένα, στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφονται μπλόκα σε Ευήνο, Μόρνο, Αμβρακία οδό, την ώρα που παραμένει κλειστός ο αυτοκινητόδρομος στο Αγγελόκαστρο

Αντίστοιχα, στην Αχαΐα, σήμερα, οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα σε τρία διαφορετικά σημεία, στην Κάτω Αχαΐα, στην Εγλυκάδα, στον Σελινούντα, ενώ ο κόμβος Εγλυκάδας παραμένει κλειστός για τέταρτη μέρα. Άξιο αναφοράς είναι ότι θα γίνουν και ολιγόωροι αποκλεισμοί σε Πατρών–Πύργου και Πατρών–Κορίνθου.

Οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους σε Πύργο και Λεχαινά, με καθημερινούς ολιγόωρους αποκλεισμούς

Η αστυνομία συνεχίζει τον σχηματισμό δικογραφιών για παρακώλυση συγκοινωνιών και προχωρά σε ταυτοποιήσεις προσώπων, καθώς οι αποκλεισμοί σε βασικούς οδικούς άξονες εντείνονται.