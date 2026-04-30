Ευβοϊκός κόλπος: Γέμισε με μωβ και καφέ μέδουσες

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας, η αυξημένη εμφάνιση μεδουσών τις τελευταίες ημέρες.

Τις τελευταίες ημέρες συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική συγκέντρωση μωβ και καφέ μεδουσών, σε παραθαλάσσιες περιοχές, δημιουργώντας εικόνες που ανησυχούν λουόμενους και κατοίκους.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στη Δάφνη και τα Πολιτικά, όπου οι μέδουσες έχουν απλωθεί σε μεγάλη έκταση της θάλασσας, περίπου πέντε μιλίων, προκαλώντας προβληματισμό για την ασφάλεια των παραλιών.

Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς η εικόνα των ακτών έχει αλλάξει αισθητά, ενώ σύμφωνα με ειδικούς, η εξάπλωση τους συνδέεται και με τη μείωση των φυσικών τους εχθρών, όπως συγκεκριμένα είδη ψαριών που τρέφονται με αυτές και πλέον δεν υπάρχουν σε επαρκή πληθυσμό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει φυσικός έλεγχος του φαινομένου.

Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μωβ μέδουσα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σε περίπτωση που υπάρξει τσίμπημα από μωβ μέδουσα: