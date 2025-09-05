Μητσοτάκης και Σαμ Άλτμαν σε διάλογο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την εκπαίδευση

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η εκδήλωση «AI in Schools: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση», που διοργάνωσε το υπουργείο Παιδείας στο ξενοδοχείο Hyatt. Στη συζήτηση συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν. Τη συζήτηση συντόνισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί «τη νέα μεγάλη ευκαιρία» και παρουσίασε τρεις βασικούς άξονες: τη χρήση της για να γίνει πιο αποτελεσματικό το Δημόσιο, τις εφαρμογές σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η παιδεία, και την ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει επενδυτικά κονδύλια από την Ε.Ε. με στόχο να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο ΑΙ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Συναρπαστική» η ιδέα ενός ψηφιακού, εξατομικευμένου δασκάλου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκπαίδευση, προτείνοντας τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου ψηφιακού ακαδημαϊκού συμβούλου για μαθητές που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προσωπικός, εξατομικευμένος δάσκαλος, προσφέροντας στήριξη σε όλους τους μαθητές και μειώνοντας την εξάρτηση από τα ακριβά ιδιωτικά φροντιστήρια. «Η ιδέα ενός προσωπικού tutor είναι συναρπαστική και μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να σκέφτονται πιο δημιουργικά», είπε.

Από την πλευρά του, ο Σαμ Άλτμαν επισήμανε ότι η χρήση εργαλείων ΑΙ στην Ελλάδα έχει αυξηθεί επταπλάσια τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε νέους κάτω των 35 ετών. «Το ζητούμενο είναι ο θετικός αντίκτυπος. Θέλουμε η τεχνολογία να βοηθά τους ανθρώπους να μάθουν, να δημιουργούν, να είναι πιο παραγωγικοί. Το δυναμικό της είναι μεγαλύτερο από οποιαδήποτε προηγούμενη τεχνολογία», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις προκλήσεις, με έμφαση στην ψυχική υγεία των ανηλίκων και στην ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες. Αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Kid’s Wallet» για την επαλήθευση ηλικίας και τον γονικό έλεγχο, και υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. «Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να εστιάσουμε σε δύο άξονες: την προστασία των παιδιών και την προστασία της δημοκρατίας», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Άλτμαν παρομοίασε την ΑΙ με την αριθμομηχανή: «Όταν εμφανίστηκε, οι μαθηματικοί ανησύχησαν, αλλά τελικά οι μαθητές έμαθαν πιο προχωρημένα μαθηματικά. Έτσι θα γίνει και τώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει αναπόσπαστο εργαλείο μάθησης και θα δώσει στους μαθητές δυνατότητες μεγαλύτερες από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά».