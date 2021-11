Στην εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με τίτλο «Changing Global Dynamics - Greece Leading into a new Era», μίλησε ο Στεφάν Μεργκενθάλερ, Head of Strategic Intelligence του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, νωρίτερα σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Ο κ. Μεργκενθάλερ στην εισήγησή του τόνισε την ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος. «Μπορεί σήμερα ακόμη να μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, σε λίγα χρόνια όμως αυτό δε θα υπάρχει στην ατζέντα μας, καθώς οι εταιρίες που δε θα έχουν προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή δε θα υπάρχουν πια». Ανέφερε στη συνέχεια ότι χρειαζόμαστε διαδραστικά μοντέλα ώστε να γίνουμε μια πιο ανθεκτική κοινωνία και οικονομία, με τη μετεκπαίδευση μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο να είναι απαραίτητη στην προσπάθεια αυτή.

Δίνοντας παραδείγματα από το παρελθόν, όπου εργαλεία όπως το cloud computing φάνταζαν σε χώρες, όπως η Ελλάδα, αδιανόητα και που ταχύτατα ενσωματώθηκαν στην τεχνολογική αλλαγή που απαιτείται για την πρόοδο μιας χώρας, είπε ότι τελικά η τεχνολογία συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα με ταχείς ρυθμούς.

«Η τεχνολογία μας βοηθά όχι μόνο να βλέπουμε πως ο κόσμος έχει αλλάξει από το παρελθόν στο παρόν, αλλά και να φανταζόμαστε με αρκετή ακρίβεια πως θα αλλάξει και στο μέλλον», συμπλήρωσε. Στο σημείο αυτό παρουσίασε το παράδειγμα της αύξησης του υδροφόρου ορίζοντα στη Σαγκάη της Κίνας και πως θα αλλάξει το τοπίο, την οικονομική δραστηριότητα ακόμη και το πως θα επηρεαστεί η αστικοποίηση μέσω ενός μοντέλου που ανέπτυξε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με την Google.

Η τέταρτη τεχνολογική επανάσταση είναι μία πρόκληση για το μέλλον που έχει μία πορεία με τη μορφή καμπύλης, ενώ η «πράσινη» επανάσταση είναι μία πρόκληση που έχει πάρει τη μορφή μιας απότομης πλαγιάς, καθώς οι ανάγκες που προκύπτουν από την κλιματική κρίση (διατήρηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1.5 βαθμό κελσίου κλπ.) είναι πολύ πιο απαιτητικές και άμεσες. Χρειαζόμαστε νέους, καινοτόμους τρόπους για αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του περιβάλλοντος με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, είπε χαρακτηριστικά.

Εκτός από bench-mark reports, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ συνεργάζεται με φορείς σε όλο τον κόσμο με στόχο την παροχή χρήσιμων εργαλείων σε οργανισμούς και εταιρείες που ενισχύουν τον κλάδο της έρευνας, της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης.