Μάτι: «Η Δικαιοσύνη δεν έχει τίποτα να χάσει από την εκταφή» λένε οι συγγενείς

Με αφορμή το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που χάθηκε στα Τέμπη, για εκταφή και επανεξέταση της σορού, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης

Ο κ. Ρούτσι βρίσκεται σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, διεκδικώντας να δοθεί δικαστικά το πράσινο φως ώστε να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα για την ταυτότητα και την αιτία θανάτου του παιδιού του.

Ο Σύλλογος του Ματιού, που επτά χρόνια μετά την τραγωδία συνεχίζει να ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις και δικαίωση, σημειώνει ότι γνωρίζει «αυτόν τον πόνο» και πως η ιστορία δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου:

«Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι,

Οι πληγές από τις τραγωδίες που σημάδεψαν τον τόπο μας δεν κλείνουν.

Καμία οικογένεια δεν μπορεί να βρει γαλήνη αν δεν έχει απόλυτη βεβαιότητα για την αλήθεια που αφορά τον άνθρωπό της. Το αίτημα των συγγενών για πλήρη και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση, καθώς και για τη διαλεύκανση της πραγματικής αιτίας θανάτου, δεν είναι απλώς δίκαιο· είναι ιερό.

Είναι το ελάχιστο που οφείλει η Πολιτεία σε όσους έχασαν τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα, πόσω μάλλον όταν υπάρχουν κρατικές ευθύνες.

7 χρόνια βιώνουμε στο πετσί μας πώς είναι να μη γνωρίζεις με βεβαιότητα πώς πέθανε ο άνθρωπός σου· να διαβάζεις ως “ώρα θανάτου” την ώρα ανεύρεσης της σορού· να μη γνωρίζεις αν έφυγε από ασφυξία, από τη φωτιά, από το φόβο του ή την εγκατάλειψή του επί ώρες αβοήθητος· να μη μπορείς να είσαι σίγουρος ότι αυτός που έχεις θάψει είναι πράγματι ο δικός σου άνθρωπος, γνωρίζοντας με αποδείξεις ότι έχουν παραδοθεί λάθος σοροί περισσότερες από μία φορές, έχοντας συγγενείς που ακόμη και σήμερα, παλεύουν με αιτήματα ενώπιον της Εισαγγελίας, καταθέτοντας τα αιτήματά αρμοδίως και θεσμικά, δυστυχώς ως τώρα επί ματαίω.

Για αυτό βρισκόμαστε κι εμείς κοντά σε αυτόν τον πατέρα των Τεμπών, χωρίς τυμπανοκρουσίες, για μια αγκαλιά. Γιατί ξέρουμε αυτόν τον πόνο και η ιστορία δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται.

Η Δικαιοσύνη δεν έχει τίποτα να χάσει από το να επιτρέψει την εκταφή, όταν αυτό το ζητά ένας συγγενής· αντίθετα, έχει μόνο να κερδίσει.

Έτσι θα δοθούν οριστικές απαντήσεις, θα βρουν γαλήνη οι συγγενείς αλλά και οι χαμένες ψυχές, θα σιγήσουν τα στόματα και θα καμφθούν κάθε είδους αμφιβολίες — ιδίως αν δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στις ταφές και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο».