ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μάτι: «Η Δικαιοσύνη δεν έχει τίποτα να χάσει από την εκταφή» λένε οι συγγενείς

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης στον Πάνο Ρούτσι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μάτι: «Η Δικαιοσύνη δεν έχει τίποτα να χάσει από την εκταφή» λένε οι συγγενείς Facebook Twitter
Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος των Τεμπών και απεργός πείνας / Φωτ.: Eurokinissi
0

Με αφορμή το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που χάθηκε στα Τέμπη, για εκταφή και επανεξέταση της σορού, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης

Ο κ. Ρούτσι βρίσκεται σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, διεκδικώντας να δοθεί δικαστικά το πράσινο φως ώστε να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα για την ταυτότητα και την αιτία θανάτου του παιδιού του.

Ο Σύλλογος του Ματιού, που επτά χρόνια μετά την τραγωδία συνεχίζει να ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις και δικαίωση, σημειώνει ότι γνωρίζει «αυτόν τον πόνο» και πως η ιστορία δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου:

«Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι,

Οι πληγές από τις τραγωδίες που σημάδεψαν τον τόπο μας δεν κλείνουν.

Καμία οικογένεια δεν μπορεί να βρει γαλήνη αν δεν έχει απόλυτη βεβαιότητα για την αλήθεια που αφορά τον άνθρωπό της. Το αίτημα των συγγενών για πλήρη και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση, καθώς και για τη διαλεύκανση της πραγματικής αιτίας θανάτου, δεν είναι απλώς δίκαιο· είναι ιερό.

Είναι το ελάχιστο που οφείλει η Πολιτεία σε όσους έχασαν τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα, πόσω μάλλον όταν υπάρχουν κρατικές ευθύνες.

7 χρόνια βιώνουμε στο πετσί μας πώς είναι να μη γνωρίζεις με βεβαιότητα πώς πέθανε ο άνθρωπός σου· να διαβάζεις ως “ώρα θανάτου” την ώρα ανεύρεσης της σορού· να μη γνωρίζεις αν έφυγε από ασφυξία, από τη φωτιά, από το φόβο του ή την εγκατάλειψή του επί ώρες αβοήθητος· να μη μπορείς να είσαι σίγουρος ότι αυτός που έχεις θάψει είναι πράγματι ο δικός σου άνθρωπος, γνωρίζοντας με αποδείξεις ότι έχουν παραδοθεί λάθος σοροί περισσότερες από μία φορές, έχοντας συγγενείς που ακόμη και σήμερα, παλεύουν με αιτήματα ενώπιον της Εισαγγελίας, καταθέτοντας τα αιτήματά αρμοδίως και θεσμικά, δυστυχώς ως τώρα επί ματαίω.

Για αυτό βρισκόμαστε κι εμείς κοντά σε αυτόν τον πατέρα των Τεμπών, χωρίς τυμπανοκρουσίες, για μια αγκαλιά. Γιατί ξέρουμε αυτόν τον πόνο και η ιστορία δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται.

Η Δικαιοσύνη δεν έχει τίποτα να χάσει από το να επιτρέψει την εκταφή, όταν αυτό το ζητά ένας συγγενής· αντίθετα, έχει μόνο να κερδίσει.

Έτσι θα δοθούν οριστικές απαντήσεις, θα βρουν γαλήνη οι συγγενείς αλλά και οι χαμένες ψυχές, θα σιγήσουν τα στόματα και θα καμφθούν κάθε είδους αμφιβολίες — ιδίως αν δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στις ταφές και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο».

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που το έσωσε τη ζωή

Ελλάδα / Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο το 2023, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της Χειρουργικής Κλινικής
LIFO NEWSROOM
Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Ελλάδα / Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Η Ομάδα χαρακτηρίζει την απόλυση «επικίνδυνο προηγούμενο» που, όπως υποστηρίζει, «νομιμοποιεί τον εργοδοτικό έλεγχο στις ζωές των εργαζομένων εκτός εργασίας»
LIFO NEWSROOM
«Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ελλάδα / «Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ο κωμικός αναφέρει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά όσων υποκίνησαν την επίθεση μίσους εις βάρος του, ενώ ευχαρίστησε συναδέλφους και καλλιτέχνες για τη δημόσια στήριξή τους
LIFO NEWSROOM
 
 