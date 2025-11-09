Μαραθώνιος - Καραΐσκος: «Η φετινή νίκη είναι αφιερωμένη στους γονείς μου»

Με χρόνο 2 ώρες, 20 λεπτά και 10 δεύτερα ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, κάτι που έχει καταφέρει ακόμη μία φορά, στις τρις συνολικά συμμετοχές του.

«Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που πρωταγωνιστώ και διεκδικώ την πρώτη θέση. Πέρσι δεν τα κατάφερα, φέτος τα κατάφερα, όπως και πρόπερσι. Είμαι χαρούμενος, γιατί έκανα τον αγώνα ακριβώς όπως τον είχα σχεδιάσει στο μυαλό μου. Ήταν μια κούρσα στα μέτρα μου, με τον δικό μου ρυθμό», είπε στην ΕΡΤ, ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος που τερμάτισε πρώτος.

«Δεν ήξερα ποιος θα ακολουθήσει. Ένα παιδί μπήκε μπροστά με γρήγορο ρυθμό, αλλά δεν με επηρέασε, με τράβηξε να κρατήσω όμως και εγώ τον δικό μου ρυθμό. Τον έφτασα σε ένα σημείο, και μετά το 15ο χιλιόμετρο ήμασταν μαζί. Από εκεί και πέρα ήμουν μόνος μου, αλλά μέχρι το τέλος παρέμεινα δυνατός. Διαχειρίστηκα πολύ καλά την κούρσα. Το ήθελα πολύ. Ήξερα ότι είμαι σε καλή κατάσταση, ήμουν αισιόδοξος και περίμενα με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή. Δόξα τω Θεώ, ήρθε», συνέχισε.



Καραΐσκος: «Θέλω να συμμετάσχω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και Βαλκανικά»

Για τον χρόνο του και τα ρεκόρ στον δρόμο, ο Παναγιώτης Καραΐσκος σχολίασε ότι: «Ο χρόνος μου ήταν περίπου ίδιος, ίσως και λίγο καλύτερος από την προηγούμενη μου νίκη. Ήταν καλύτερος από το 2023, λίγο χειρότερος από πέρσι, με διαφορά μερικών δευτερολέπτων».

Πρόσθεσε δε, ότι: «Ο καιρός ήταν δύσκολος, παρότι δεν το ένιωσα έντονα επειδή ήμουν σε καλή κατάσταση. Υπήρχε ζέστη, λίγη βροχή, συννεφιά και υγρασία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το τελευταίο κομμάτι, κατηφορικό όπως είναι, ήταν κουραστικό και απαιτούσε μεγάλη υπομονή, σωστή διαχείριση και ψυχική δύναμη. Πιστεύω πως το διαχειρίστηκα άρτια και είμαι πολύ ικανοποιημένος».

Για το μέλλον, ο Παναγιώτης Καραΐσκος προσβλέπει σε νέες επιδόσεις και προσωπικά ρεκόρ: «Θέλω να συνεχίσω να κυνηγώ τα όριά μου και τα προσωπικά μου ρεκόρ. Νιώθω καλά και το επιβεβαιώνω κάθε χρόνο. Πέρσι είχα την καλύτερη μου χρονιά, με ατομικά ρεκόρ σε όλες τις αποστάσεις. Φέτος θέλω να κυνηγήσω και πάλι τους στόχους μου και να συμμετάσχω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και Βαλκανικά».

Συγκινημένος, στο τέλος αφιέρωσε τη νίκη του στους γονείς του. «Η φετινή νίκη είναι αφιερωμένη στους γονείς μου. Πέρσι δεν μπόρεσαν να έρθουν γιατί είχαν κορωνοϊό. Φέτος, δόξα τω Θεώ, είναι καλά, αν και προτίμησαν να με δουν από το σπίτι, πιο ήρεμοι. Τους αφιερώνω αυτή τη νίκη και θέλω να τους πω ότι τους αγαπώ πολύ. Με βλέπουν από την τηλεόραση και ξέρουν ότι τους παιδεύω λίγο με τις ιδιοτροπίες μου τις τελευταίες μέρες, αλλά είναι πολύ σημαντικοί για μένα», δήλωσε ο νικητής του Μαραθωνίου, Παναγιώτης Καραΐσκος.

