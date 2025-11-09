Μαραθώνιος: Νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος για δεύτερη φορά στην καριέρα του

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος (ΝΓΣ Ηρακλής 1908), για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά τον 40ο, είναι ο μεγάλος νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας με χρόνο 2 ώρες, 20 λεπτά και 10 δεύτερα

Δεύτερος ανήλθε ο Κωνσταντίνος Σταμούλης ( Γ.Α.Σ. Αγρινίου) με χρόνο 2 ώρες, 23 λεπτά και 24 δεύτερη, ενώ την πρώτη τριάδα -στο πανελλήνιο πρωτάθλημα- έκλεισε ο Χαράλαμπος Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός).

Την ίδια ώρα, η Ματίνα Νούλα (κι αυτή αθλήτρια του ΝΓΣ Ηρακλής 1908) με χρόνο 02:39:25, έγινε η πρώτη γυναίκα που τερμάτισε πρώτη στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Παναγιώτης Καραΐσκος δήλωσε: «Είναι η δεύτερη μου νίκη, την τρίτη χρονιά που συμμετέχω. Πέρυσι δεν βγήκε, φέτος βγήκε, οπότε είμαι χαρούμενος. Ως προς τον αγώνα, δεν ήξερα ποιος ακολουθούσε, όμως στην αρχή είδα κάποιον να προπορεύεται και έτσι με τράβηξε και εμένα, ώστε να πιάσω τον ρυθμό μου. Μετά τα 15 χιλιόμετρα, ήμουν μόνος μου».

«Το διαχειρίστηκα καλά και δόξα τω Θεώ ήρθε με καλύτερο χρόνο από το 2023. Ο καιρός ήταν αρκετά δύσκολος, παρόλο που δεν τον κατάλαβα. Έβγαλε ζέστη, είχε βροχή και υγρασία. Όμως θέλει διαχείριση και ψυχή στο τέλος, κι αυτό έκανα» είπε ο Παναγιώτης Καραΐσκος.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη του στους γονείς του: «Όπως και το 2023, οι γονείς μου δεν είχαν έρθει εδώ, αλλά είδαν τον αγώνα από την τηλεόραση. Οπότε, το αφιερώνω πρώτα σ' αυτούς, τους αγαπάω πολύ».