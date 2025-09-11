Μαφία της Κρήτης: Αύριο απολογείται ο επίσκοπος

Αύριο Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου απολογείται ο 46χρονος επίσκοπος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της «μαφίας της Κρήτης».

Ο πρώην ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος καλείται αύριο σε απολογία, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνα για σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του.

Προηγήθηκε η προφυλάκιση των δύο αδελφών που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος στην Κρήτη, το απόγευμα της Τρίτης, οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν τον 46χρονο, με υλικό από την ιδιωτική του ζωή που είχαν στην κατοχή τους.

Ο 46χρονος θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων την Παρασκευή το πρωί και σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο ίδιος δηλώνει αθώος.

Ο υψηλόβαθμος κληρικός φέρεται να είχε πέσει θύμα εκβιασμού από τον 57χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος τον είχε εξαναγκάσει να του παραδώσει δημόσιο έγγραφο της μονής, με το οποίο παραιτείτο από οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με το συγκεκριμένο τμήμα της ακίνητης περιουσίας της.

Μαφία της Κρήτης: Τι λέει ο συνήγορος των αδελφών

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, «αυτό που περιμένουμε, είναι, την Παρασκευή που θα απολογηθεί ο άλλος κατηγορούμενος, ο Επίσκοπος Δορυλαίου, για να δούμε αν υπάρχει εκβίαση ή όχι. Αυτό που εγώ θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά, είναι ότι η συγκεκριμένη υπόθεση, το είπα από την πρώτη στιγμή και θα το ξαναπώ, μιλάμε για ένα φιάσκο - και θα σας πω γιατί. Αυτό που έκαιγε και ενδιέφερε τον κόσμο, ήταν για τη δήθεν μαφία της Κρήτης, των Χανίων, για τους δύο αδερφούς που εμπλέκονται με όπλα και ναρκωτικά, οι οποίοι από ό,τι ξέρετε αφέθησαν ελεύθεροι, μόνο με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Προφανώς για να μην πάει όλο αυτό το έργο της αστυνομίας στράφι, εφευρέθηκε η άμεση άσκηση ποινικής δίωξης για νέο αδίκημα, αυτή τη φορά της δήθεν εκβίασης κάποιου κληρικού, για ένα έγγραφο, για μία αστική υπόθεση, για ένα αγροτεμάχιο στην ουσία, και εφευρέθηκε αυτή η άσκηση ποινικής δίωξης ώστε να καλυφθεί όλος αυτός ο ντόρος που είχε γίνει με τους δύο κατηγορούμενος. Εν τέλει, αυτοί που θέλανε να παραπλανήσουν - αν θέλετε τη γνώμη μου - και να μην ασχολούμαστε όλοι μας με τά σοβαρά προβλήματα, τα κατάφεραν, και αυτή τη στιγμή όλοι θα ασχολούμαστε με την υποτιθέμενη μαφία της Κρήτης και θα σταματήσουμε λοιπόν να ασχολούμαστε με τα σοβαρά θέματα που καίνε».

Όπως εξήγησε ο Απόστολος Λύτρας, «μετά την κατάθεση του ιερέα, όπου ήδη έχει αναφέρει σε μία συνέντευξή του ότι δεν δέχτηκε κανέναν εκβιασμό - αλλά όταν το δούμε και εγγράφως στην κατάθεσή του - θα υποβάλουμε στον ανακριτή αίτημα για την αποφυλάκηση των δύο κατηγορούμενων» και πρόσθεσε, ότι η κατηγορία περί εκβιασμού κατ εξακολουθηση, αφορά μόνο στο πρόσωπο του συγκεκριμένου κληρικού. Αναφορικά με το έγγραφο που έδωσε στον κατηγορούμενο για την επίμαχη έκταση, ο υψηλόβαθμος κληρικός, ο κύριος Λύτρας τόνισε ότι δεν υπάρχει εκβίαση.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αφορά 175 στρέμματα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας στον Σταυρό Ακρωτηρίου, τα οποία αγοράστηκαν από ισραηλινό όμιλο μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων. Ο ξενοδόχος υποστηρίζει ότι πρόκειται για νόμιμη περιουσία του αδελφού του, η οποία προέρχεται από τον παππού τους και από αγορές ιδιωτών.

Τα δύο αδέλφια σημειώνεται πως απολογήθηκαν την Παρασκευή και κρίθηκαν προσωρινά ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους, αυτή τη φορά για δεύτερη δικογραφία που αφορά εκβιασμούς και συναλλαγές με επίκεντρο εκκλησιαστική περιουσία.

Έτσι οδηγήθηκαν ξανά στη φυλακή και στην εκ νέου απολογία τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ