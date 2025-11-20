Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της πως την θώπευσε

Δασκάλα στην Α' Δημοτικού σε σχολείο στο Λουτράκι κατήγγειλε αρχικά στον διευθυντή του σχολείου και στη συνέχεια επίσημα στην Αστυνομία ότι 6χρονος μαθητής της τη θώπευσε.

Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του Mega, τόνισε στη δασκάλα πως πρόκειται για παιδί και χρειάζεται μια κατάλληλη σύσταση και προσέγγιση ώστε να του εξηγήσει πως αυτή η κίνηση δεν είναι η πρέπουσα.

Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός φέρεται να πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε επίσημα το 6χρονο παιδί.

Λουτράκι: Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα

Ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντριμέρης, μιλώντας στην εκπομπή ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η εκπαιδευτικός που διδάσκει εικαστικά, ενοχλήθηκε όταν το παιδάκι την ακούμπησε για να τής δείξει τη ζωγραφιά που έκανε.

Στη συνέχεια, διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα. Έτσι, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία, η δασκάλα απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο σχολείο.

Όσο αφορά στο παιδί, είναι καλά, καθώς η υπόθεση δεν πήρε έκταση προς εκείνο, με την εκπαιδευτική κοινότητα να ανιδρά άμεσα.

«Έκανε μάθημα στην τάξη και το παιδάκι αφού έφτιαξε τη ζωγραφιά, πήγε κοντά στη δασκάλα για να της τη δείξει, όπως λέμε ''κυρία, κοιτάξτε, τελείωσα τη ζωγραφιά μου''. Ενοχλήθηκε η δασκάλα από αυτό και μίλησε στον διευθυντή του σχολείου. Κινήσαμε τις διαδικασίες αμέσως. Η συνάδελφος μετακινήθηκε αφού διατάξαμε προκαταρκτική άμεσα και να μην είναι στο σχολείο όσο διεξάγεται η έρευνα. Το παιδάκι είναι εντάξει, δεν έχει κάτι ψυχικό, ότι πρέπει να στηριχτεί και δεν πήρε έκταση το θέμα προς το παιδί» δήλωσε ο κ. Ντριμέρης.

Στην εκπομπή, σχολιάζοντας το περιστατικό, αναρωτήθηκαν: «Έξι χρονών παιδί; Είναι επικίνδυνη αυτή η δασκάλα. Είναι ένα παιδάκι. Είναι δυνατόν; Σε ακουμπάει και τι το θεωρείς; Πες ότι αυτή δασκάλα βλέπει έναν δόλο, να πάει στη μάνα και να το πει. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Μιλάμε για ένα άγγιγμα. Μπορείς να νιώσεις απειλή από ένα 6χρονο; Θα χάσουμε τα σοβαρά δηλαδή;».