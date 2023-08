Λέρος: Η μάχη των γιατρών για να κρατηθεί στη ζωή ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπανσί

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Τουρκία πλέον ο επιχειρηματίας Αλί Σαμπανσί μετά το ατύχημα με ταχύπλοο στη Λέρο.

Στο ατύχημα με το ταχύπλοο τραυματίστηκε και η σύζυγος του επιχειρηματία, Βουγλάτ, ενώ στο σκάφος επέβαιναν και τα παιδιά του, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 χειριστής ήταν ο ίδιος επιχειρηματίας. Ο Αλί Σαμπανσί είναι ιδιοκτήτης της ιδιωτικής εταιρείας Pegasus Airlines.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του με πλωτό σκάφος έφτασε στην Αλικαρνασσό και κατόπιν με αεροσκάφος σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης.

Την μάχη που έδωσαν οι γιατροί στη Λέρο περιέγραψε στο iefimerida.gr o ο διοικητής του νοσοκομείου, Νίκος Χαραλαμπής.

«Γύρω στις 21:30 ενημερώθηκα από το Λιμεναρχείο για το ναυτικό ατύχημα στους Λειψούς. Μέσα σε μια ώρα μας έφεραν μια γυναίκα και έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένους. Η γυναίκα εκ πρώτης όψεως έμοιαζε πιο σοβαρά τραυματισμένη. Έφερε τραύματα στο πρόσωπο, το οποίο ήταν διαλυμένο. Ωστόσο κατά τη διάρκεια των απαραίτητων εξετάσεων και μετά την αξονική που έγινε διαπιστώσαμε πως ο άνδρας ο οποίος είχε τραύματα στο σώμα ήταν σε σοβαρότερη κατάσταση. Λόγω της σύγκρουσης στα βράχια εκείνος φαίνεται να χτύπησε με ιδιαίτερη δύναμη στο τιμόνι του σκάφους. Είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία, ρήξη σπλήνας. Ήταν σε πολλή κακή κατάσταση», σημειώνει.

Στη συνέχεια περιγράφει τις προσπάθειες των γιατρών. «Άμεσα έπεσαν από πάνω του πέντε γιατροί, αναισθησιολόγος, νοσοκόμες. Ξεκίνησαν το χειρουργείο στις 22:30 και τελείωσαν γύρω στις 5:30 το πρωί. Μιλάμε για 7 ώρες χειρουργείο. Κάποια στιγμή στο νοσοκομείο έφτασαν και γιατροί από την Τουρκία, ωστόσο λόγω του πρωτοκόλλου δεν μπορέσαμε να τους αφήσουν να βοηθήσουν. Οι άνθρωποι το αντιλήφθηκαν και δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Το πρωί με πλωτό ασθενοφόρο ο 54χρονος μεταφέρθηκε στην Τουρκία για νοσηλεία. Ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με την σύζυγό του. Αφού έγιναν οι απαιτούμενες επεμβάσεις έφυγε και εκείνη λίγο μετά τις 11:30 το πρωί για Τουρκία, αφού υπήρξε συνεννόηση με τα αρμόδια υπουργεία και υπογράφτηκαν τα έγγραφα που έπρεπε», προσθέτει ο διοικητής του νοσοκομείου.

Ali Sabancı, Owner of Pegasus Airlines and his wife, Vuslat Doğan Sabancı, were severely wounded at an accident on a speedboat, hitting rocks near Leros Island. Ali Sabancı was taken to the intensive care unit. His wife has several broken bones. Both are in critical condition.