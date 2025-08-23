Γουδί: Κλείνει το Άλσος Χωροφυλακής μετά τον εντοπισμό παράνομου χώρου ταφής ζώων

Κλείνει προσωρινά το Άλσος Χωροφυλακής στο Γουδί, μετά τον εντοπισμό παράνομου χώρου ταφής ζώων.

Ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, σε ανάρτησή του στα social media, ενημέρωσε πως το Άλσος Χωροφυλακής θα μείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, μετά τις καταγγελίες για παράνομο χώρο ταφής ζώων.

Υπενθυμίζεται πως ο χώρος εντοπίστηκε εντός του Άλσους Χωροφυλακής, κοντά στο Κτηνιατρείο του δήμου και φέρεται να λειτουργεί από το 2021.

«Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα 23/08/2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η Δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Κλείνει το Άλσος Χωροφυλακής



«Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας. Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη», καταλήγει.

«Χθες λάβαμε μια ανώνυμη καταγγελία ότι στον χώρο έχουν ταφεί ζώα. Μαζί με ειδικό συνεργείο πραγματοποιήσαμε αυτοψία και εντοπίσαμε οστά. Στη συνέχεια καλέσαμε την αστυνομία και προχωρήσαμε σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου», σημειώνεται πως ανέφερε η αντιδήμαρχος Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας, Όλγα Δούρου.