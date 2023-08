Λέρος: Σοβαρό ατύχημα για τον τούρκο επιχειρηματία Αλί Σαμπανσί- Σε κρίσιμη κατάσταση και η σύζυγός του

Ο επιφανής Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπανσί και η σύζυγός του, Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί, τραυματίστηκαν σοβαρά με ταχύπλοο κοντά στη Λέρο, ενώ έκαναν διακοπές.

Ο επιχειρηματίας, Αλί Σαμπανσί, ιδιοκτήτης της ιδιωτικής εταιρείας Pegasus Airlines, εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου της Κωνσταντινούπολης, ενώ η σύζυγός του, που έχει μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο patronlardunyasi.com.

Η οικογένεια Σαμπανσί είναι μια από τις πιο γνωστές και πλουσιότερες επιχειρηματικές οικογένειες στην Τουρκία, έχοντας συμπεριληφθεί στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Ali Sabancı, Owner of Pegasus Airlines and his wife, Vuslat Doğan Sabancı, were severely wounded at an accident on a speedboat, hitting rocks near Leros Island. Ali Sabancı was taken to the intensive care unit. His wife has several broken bones. Both are in critical condition.