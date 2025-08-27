Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ήταν όλοι εκεί για σένα» - Η πρώτη ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του

Το μεσημέρι της Τετάρτης, πλήθος κόσμου, συγγενών και φίλων, είπαν το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο δημοσιογράφος και γνωστός συγγραφέας Δημήτρης Κωνσταντάρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 χρονών.

Σύμφωνα με τον γιο του, Λάμπρο, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του και την Κυριακή εξέπνευσε.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του στο Α’ Νεκροταφείο, όπου μεταξύ άλλων ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρα, τον αποχαιρέτησε για τελευταία φορά.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του μάλιστα, προχώρησε σε ακόμη μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε μία φωτογραφία όπου απεικονίζεται με τη μητέρα και την αδελφή του στην εξόδιο ακολουθία. «Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.