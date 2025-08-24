Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ο αποχαιρετισμός του γιου του, Λάμπρου - Η τελευταία τους φωτογραφία

Σήμερα τα ξημερώματα, πέθανε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν φιλόλογος, δημοσιογράφος, τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός από το 1972 ως το 2003, νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών το 2002-2004, βουλευτής Α΄ Αθηνών από το 2004 μέχρι το 2007 με τη Νέα Δημοκρατία, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων επί 9 χρόνια ως το 2019 και συγγραφέας 18 βιβλίων.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή».

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ο αποχαιρετισμός του γιου του, Λάμπρου

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, σύμφωνα με την ανάρτηση του γιου του Λάμπρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιμετώπιζε τα τελευταία δύο χρόνια προβλήματα με την υγεία του, ενώ, όπως γράφει, μίλησε για τελευταία φορά με τον πατέρα του στο τηλέφωνο το Σάββατο.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια» αναφέρει στην ανάρτησή του.

Και προσθέτει: «Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».

