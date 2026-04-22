Κρήτη: Νεκρή εντοπίστηκε η 43χρονη Ελευθερία

Νεκρή στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, που αγνοούνταν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και του Mega, η γυναίκα εντοπίστηκε πριν από λίγο νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της με τραύμα από πυροβόλο όπλο, στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Υπενθυμίζεται πως τα ίχνη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη είχαν χαθεί από το πρωί της περασμένης Κυριακής, ενώ χθες, Τρίτη, είχε εντοπιστεί νεκρός ο σύντροφός της.

Κρήτη: Γιατί κατέθεσε στην αστυνομία ο πρώην σύντροφός της

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στην περιοχή Αφέντη Χριστού στον Γιούχτα, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης εξετάστηκε από τις αρχές ο πρώην σύντροφός της. Ο λόγος που κλήθηκε να καταθέσει -κατά το ίδιο ρεπορτάζ- είναι επειδή έφερε αμυχές στο πρόσωπο και εξετάστηκε το ενδεχόμενο να σχετίζονται με σημάδια πάλης. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι τα τραύματα προήλθαν από πτώση με μηχανή σε τροχαίο ατύχημα και αφέθηκε ελεύθερος. Ο άνδρας φέρεται να κατέθετε για αρκετή ώρα, το βράδυ της Δευτέρας.

Αργότερα, οι αρχές ενημερώθηκαν ότι εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στην περιοχή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, ο οποίος φέρεται να έφερε τραύμα από σφαίρα. Το τοπίο παραμένει θολό, ωστόσο, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου ρεπορτάζ, η 43χρονη είχε χωρίσει με τον πρώην σύντροφό της πριν από περίπου δύο μήνες -απόφαση που φαίνεται πως αποτελούσε δική της επιθυμία.

Ο γιος της, μιλώντας για το σημείωμα που άφησε η μητέρα του, ανέφερε: «Ήταν χειρόγραφο, όχι ηλεκτρονικό. Έγραφε ότι θα πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα τα πούμε από κοντά. Το έκανε πολύ συχνά, πάντα έτσι ενημέρωνε την αδελφή μου».

Μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε, ο νεαρός επιβεβαίωσε ότι η μητέρα του είχε προγραμματισμένο δικαστήριο τη Δευτέρα, τονίζοντας, ότι δεν υπήρχε λόγος να το αποφύγει. «Είχε ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και είχε κανονίσει την άδειά της από τη δουλειά. Έτσι κι αλλιώς έχει συχνά δικαστήρια και παρευρίσκεται σε όλα», είπε.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς τη μητέρα του να επικοινωνήσει με την οικογένεια, με όποιον τρόπο μπορεί, ώστε να γνωρίζουν ότι είναι καλά.

Ρεπορτάζ του Mega, επικαλείται μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο πρώην σύντροφός της «τη ζήλευε αρκετά και είχε φτάσει στο σημείο να βάλει GPS στο αυτοκίνητό της».