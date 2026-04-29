Κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στη ΓΑΔΑ

Νεκρός, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) ένας κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών (ΓΑΔΑ).

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο κρατούμενος παρουσίασε λίγο πριν το μεσημέρι (περί τις 11:50) σπασμωδικό επεισόδιο, το οποίο έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου έφτασε περίπου στις 12:20 και τον εξέτασε.

Κατά την αρχική εκτίμηση του ιατρικού προσωπικού, δεν κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε ψυχίατρος για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Νεκρός κρατούμενος στη ΓΑΔΑ: Εν αναμονή της νεκροψίας

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κλήθηκε εκ νέου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα του να διαπιστώνει τον θάνατό του περίπου στις 17:00. Στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και κρατούνταν από τις 25 Απριλίου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

