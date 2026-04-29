Ζωγράφου: Τηλεφώνημα για πυροβολισμούς στις φοιτητικές εστίες

Τηλεφώνημα για πυροβολισμούς στου Ζωγράφου, κοντά στις φοιτητικές εστίες, έλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) οι αστυνομικές αρχές, με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. να σπεύδει στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε δύο κλήσεις για περιστατικό στην περιοχή. Στην πρώτη γινόταν αναφορά σε επεισόδιο μεταξύ ατόμων, ενώ στη δεύτερη αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν θόρυβοι που παρέπεμπαν σε πυροβολισμούς.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ



