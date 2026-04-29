Τροχαίο στη Μεσαρά Κρήτης: Διασωληνώθηκε μία 12χρονη

Τροχαίο ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας 12χρονης και του πατέρα της, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/4) στη Μεσαρά Κρήτης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με τη 12χρονη και τον πατέρα της να εγκλωβίζονται στο όχημά τους.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ η ανήλικη και ο πατέρας της διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Η 12χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο πατέρας της φέρει κατάγματα, επισημαίνει σχετικά η ΕΡΤ.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

