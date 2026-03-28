Νεκρός εντοπίστηκε κρατούμενος στο Α.Τ. Ομόνοιας

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27/03) κρατούμενος, στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας.

Αστυνομικοί του τμήματος του παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και επέστρεψε στα κρατητήρια το πρωί.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το συμβάν στο Α.Τ. Ομόνοιας

«Απογευματινές ώρες σήμερα (27 Μαρτίου 2026) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος τελούσε υπό διοικητική κράτηση, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

'Αμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής.

Σημειώνεται ότι την 01:30 ώρα της ίδιας ημέρας, ο θανών είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, όπου υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και επανεκλείσθη την 10:10 ώρα.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τέθηκαν υπόψη του ιατροδικαστή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας - νεκροτομής.

Διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.»

