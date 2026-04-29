Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στη μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στη μητέρα του 5χρονου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μητέρα κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς φέρεται να άφησε μόνο τον πέντε ετών γιο της στο σπίτι τους, επί της Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το παιδί, το οποίο όλα δείχνουν πως δεν επέβλεπε κανείς, βγήκε στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου και άρχισε να πετά διάφορα αντικείμενα, τα οποία κατέληγαν στον δρόμο.

Η νεαρή γυναίκα παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Όσο για το παιδί, φέρεται να φιλοξενείται από φιλικό πρόσωπο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 25χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε πως είχε μεταβεί στο νοσοκομείο.

Περαστικοί κατέγραψαν σε βίντεο, το παιδί, την ώρα που πετούσε αντικείμενα, μεταξύ άλλων, παιχνίδια, κουβάδες, πέτρες από τις γλάστρες ακόμη και μία ηλεκτρική σκούπα.

