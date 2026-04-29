Ηλεία: Νεκρός 13χρονος μετά από δυστύχημα με πατίνι

Τροχαίο δυστύχημα με πατίνι σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια, στην Ηλεία, από το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε τη ζωή του ένας 13χρονος μαθητής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ο 13χρονος τραυματίστηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού, στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο -πάνω στο δρόμο- αυτοκίνητο. Το παιδί συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος τραυματίστηκε βαριά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Με πληροφορίες από «Εφημερίδα Πατρίς»

