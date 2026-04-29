Αλλάζει ο καιρός: Πότε ξεκινά η επιδείνωση και πόσο θα κρατήσει

Ο καιρός αλλάζει σταδιακά τις επόμενες ώρες, με τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες να διαδέχονται πιο φθινοπωρινές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου, ο καιρός στην Ελλάδα θα είναι γενικά αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια.

Από την Πέμπτη όμως, ξεκινά μια μεταβολή που θα επηρεάσει αρχικά τα κεντρικά και βόρεια της χώρας, ενώ από την Παρασκευή η αλλαγή θα γίνει αισθητή σε ακόμη περισσότερες περιοχές.

Όπως ενημέρωσε, ο καιρός θα ξεκινήσει με ανοιξιάτικες διαθέσεις στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με τον υδράργυρο το μεσημέρι να φτάνει τοπικά έως και τους 26 με 27 βαθμούς. Από το απόγευμα και μετά, θα αρχίσει να προσεγγίζει τη χώρα πιο ψυχρός αέρας από τα βόρεια Βαλκάνια, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί ο καιρός προς τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο. Εκεί θα αρχίσουν να εκδηλώνονται μπόρες -ακόμη και καταιγίδες, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν και οι βοριάδες, κάνοντας τη διαφορά στη θερμοκρασία ακόμη πιο αισθητή.

Ο καιρός την Πρωτομαγιά

Την Παρασκευή, (Πρωτομαγιά) ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε άστατες καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κυρίως για τα τμήματα της χώρας τα οποία «βλέπουν» προς τη θάλασσα του Αιγαίου, δηλαδή τη Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου. Θα σημειωθούν κατά διαστήματα βροχοπτώσεις που, ωστόσο, δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ενώ θα κάνει κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο πεδίο των ανέμων, καθώς οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, κυρίως προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Και το Σάββατο θα επιμείνουν οι βοριάδες, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα είναι πιο ευνοϊκές.

Από την Κυριακή, ο καιρός αρχίζει να βελτιώνεται.

Για την Παρασκευή, Πρωτομαγιά, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ανέφερε: «Αυτό το ψυχρό μέτωπο κατεβαίνει και επηρεάζει και την υπόλοιπη χώρα, δυστυχώς. Η Πρωτομαγιά θα είναι μια μέρα με νεφώσεις, τοπικές βροχές - αυτές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και μέσα στο Αιγαίο. Ενισχύονται οι βοριάδες σημαντικά, μπορεί να φτάσουμε και τα 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, και θα υπάρξει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Την Παρασκευή περιμένουμε πλέον κάτω από 20 βαθμούς μέγιστες τιμές και στις περισσότερες περιοχές θα είναι 15 με 16 ή μέχρι 18 εκεί. Θα είναι αισθητή η πτώση. Κάπως έτσι θα συνεχιστεί ο καιρός και το Σάββατο».