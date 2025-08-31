ΕΛΛΑΔΑ
Κοζάνη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο

Το όχημά του 28χρονου εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, σπάζοντας τις προστατευτικές μπάρες

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας.

Θύμα ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, σπάζοντας τις προστατευτικές μπάρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση ενημέρωσαν άμεσα την Τροχαία για το συμβάν. Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 28χρονος ανασύρθηκε νεκρός.

Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα και δυστυχήματα.

