Κόρινθος: Νεκρός 22χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι στον λαιμό

Ασαφή τα αίτια της αιματηρής επίθεσης - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Συναγερμός σήμανε στην Κόρινθο, όταν ένας 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μαχαιριά στον λαιμό.

Ο νεαρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης με σοβαρό τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι στο Λέχαιο Κορινθίας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή, όμως ο νεαρός κατέληξε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι αυτή την ώρα τα αίτια πίσω από την αιματηρή επίθεση παραμένουν ασαφή, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών.

Με πληροφορίες από Korinthostv

