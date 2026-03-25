Βόλος: Νεκρές δύο γυναίκες από έκρηξη θερμάστρας σε σπίτι

Ισχυρή έκρηξη από θερμάστρα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες και τραυματίστηκε ακόμη ένα άτομο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Βόλο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών, οι οποίες φέρεται να ήταν μητέρα και κόρη.

Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο μικρότερης ηλικίας έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και πληρώματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

Με πληροφορίες από The Newspaper, ΑΠΕ - ΜΠΕ