ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κομοτηνή: Γυναίκα έκλεψε κοσμηματοπωλείο και έριξε υδροχλωρικό οξύ σε υπάλληλο για να ξεφύγει

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών

The LiFO team
The LiFO team
Κομοτηνή: Γυναίκα έκλεψε κοσμηματοπωλείο και έριξε υδροχλωρικό οξύ σε υπάλληλο για να ξεφύγει Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Στη σύλληψη μιας γυναίκας για ληστεία σε κοσμηματοπωλείο, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης οι Αρχές στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό στην Κομμωτηνή, η συλληφθείσα εισήλθε στο κατάστημα και άρχισε να κλέβει διάφορα κοσμήματα.

Ωστόσο, οι κινήσεις της έγιναν αντιληπτές από μία υπάλληλο, η οποία την αντιλήφθηκε και προσπάθησε να τη σταματήσει.

Όμως η δράστιδα, της έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπό της, προκειμένου να διαφύγει.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή της βρέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ενώ τα κοσμήματα που είχαν κλαπεί κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στο κατάστημα.

Τέλος, η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών και έπειτα αποχώρησε χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, όπλα και ναρκωτικά, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΜΥ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ελλάδα / Έκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ - Έρχονται δύο διαδοχικές διαταραχές

Η πρώτη αναμένεται από νωρίς σήμερα το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες αύριο, και η δεύτερη από αργά αύριο το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2)
THE LIFO TEAM
 
 