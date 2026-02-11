Κομοτηνή: Γυναίκα έκλεψε κοσμηματοπωλείο και έριξε υδροχλωρικό οξύ σε υπάλληλο για να ξεφύγει

Στη σύλληψη μιας γυναίκας για ληστεία σε κοσμηματοπωλείο, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης οι Αρχές στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό στην Κομμωτηνή, η συλληφθείσα εισήλθε στο κατάστημα και άρχισε να κλέβει διάφορα κοσμήματα.

Ωστόσο, οι κινήσεις της έγιναν αντιληπτές από μία υπάλληλο, η οποία την αντιλήφθηκε και προσπάθησε να τη σταματήσει.

Όμως η δράστιδα, της έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπό της, προκειμένου να διαφύγει.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή της βρέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ενώ τα κοσμήματα που είχαν κλαπεί κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στο κατάστημα.

Τέλος, η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών και έπειτα αποχώρησε χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, όπλα και ναρκωτικά, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Κομοτηνή: Νεκρός εντοπίστηκε οδηγός ΙΧ που παρασύρθηκε από χείμαρρο