Κομοτηνή: Νεκρός εντοπίστηκε οδηγός ΙΧ που παρασύρθηκε από χείμαρρο

Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός Ι.Χ. που αγνοούνταν τις τελευταίες ώρες στη Ροδόπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, πρόκειται για άνδρα 55 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρία, επιχείρησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση (σ.σ. χαμηλή τσιμεντένια διάβαση χωρίς γέφυρα που περνά συνήθως μέσα από ρέμα ή κοίτη ποταμού) στην περιοχή Ήφαιστος, λίγο έξω από την Κομοτηνή, ενώ από τις πρωινές ώρες σημειωνόταν έντονη βροχόπτωση.

Κατά την προσπάθειά του να περάσει τη διάβαση, εκτιμάται ότι το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης (05/02) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΕΜΑΚ, της ΕΛ.ΑΣ. και της Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δυσχέραιναν σημαντικά λόγω της αυξημένης στάθμης των υδάτων.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του άτυχου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου «Φωνή της Ροδόπης», η διέλευση από τη συγκεκριμένη διάβαση είχε απαγορευτεί επισήμως από την Ελληνική Αστυνομία ήδη από νωρίς το απόγευμα.