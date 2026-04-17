Κεφαλονιά: Τι είπε στην απολογία του για τον θάνατο της 19χρονης ο 26χρονος αρσιβαρίστας

Στον ανακριτή, για να απολογηθούν σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι , οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις νεαροί στην Κεφαλονιά.

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, έφτασε πρώτος στα δικαστήρια ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην πολύωρη απολογία του, τα οποία επικαλείται η ΕΡΤ, ο ίδιος, ο 23χρονος και η 19χρονη συγκέντρωσαν χρήματα και εκείνος προμηθεύτηκε ναρκωτικές ουσίες από άτομο που γνώριζε. Όπως κατέθεσε, ακολούθως έγινε χρήση των ουσιών στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Κεφαλονιά: Ο 26χρονος ζήτησε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση

Όπως φέρεται να είπε ο ίδιος, κάποια στιγμή η Μυρτώ άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Ο 26χρονος ανέφερε ότι νόμισε πως η κοπέλα υπέστη επιληπτική κρίση και προσπάθησε να της ανοίξει το στόμα, λέγοντας πως εκείνη τον δάγκωσε.

Όπως σημείωσε, αυτό εξηγεί τις σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στον χώρο, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, προέρχονται από τον ίδιο. Ζήτησε μάλιστα να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, δηλώνοντας ότι ακόμη φέρει εμφανή σημάδια από το δάγκωμα στο χέρι του.

Σε ό,τι αφορά τον 22χρονο, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο, συγκεκριμένα στο δωμάτιο 11 του ξενοδοχείου. Όπως κατέθεσε, ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά όταν διαπιστώθηκε πως η 19χρονη δεν ήταν καλά και πήγε στο δωμάτιο για να βοηθήσει.

Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή του, πήρε το μπουφάν της κοπέλας, γεγονός που εξηγεί όπως υποστηρίζει, γιατί εμφανίζεται πρώτος να βγαίνει από το ξενοδοχείο. Ακολούθως, ο 26χρονος φέρεται να μετέφερε τη Μυρτώ έξω, στο πεζούλι, όπου περίμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου.

Κεφαλονιά: Τι υποστήριξε ο 22χρονος στην απολογία του

Ο 22χρονος ανέφερε ακόμη ότι σκέπασε την κοπέλα με το μπουφάν του, για να μην κρυώσει και ότι παρέδωσαν τη Μυρτώ στους διασώστες του ΕΚΑΒ μόλις έφτασαν. Παραδέχτηκε, ωστόσο, πως έκανε λάθος όταν δήλωσε αρχικά ότι δεν γνώριζε την κοπέλα. Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται να σκιαγραφούν μια διαφορετική εικόνα, η οποία αξιολογείται από τις δικαστικές αρχές.

Η απολογία του 26χρονου διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Ανακριτής και εισαγγελέας καλούνται να αποφασίσουν, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, αν οι κατηγορούμενοι θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του 22χρονου, ο νεαρός φέρεται να βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο το μοιραίο βράδυ, μαζί με διαφορετική παρέα και άλλη κοπέλα. Όπως υποστηρίζεται, η μοναδική του εμπλοκή ξεκινά τη στιγμή που άκουσε φασαρία στον διάδρομο τις πρώτες πρωινές ώρες και βγήκε για να βοηθήσει, όταν αντιλήφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη 19χρονη. Κατά τον ίδιο ισχυρισμό, δεν είχε προηγούμενη σχέση ούτε με την κοπέλα ούτε με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Από την πλευρά του 23χρονου, ο συνήγορός του σημείωσε ότι ο εντολέας του προχώρησε σε κάθε ενέργεια που μπορούσε προκειμένου να βοηθήσει την 19χρονη. Όπως ανέφερε, μαζί με τον 26χρονο την έβγαλαν έξω για να πάρει αέρα και επιμένουν πως δεν την εγκατέλειψαν σε κανένα στάδιο, παραμένοντας κοντά της μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Ωστόσο, αντίθετη είναι η θέση της οικογένειας της Μυρτώς. Ο συνήγορος που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος κάνει λόγο για την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης και απόδοσης ευθυνών, όπου αυτές προκύψουν. Όπως τονίζει, «όποιος ευθύνεται και εφόσον ευθύνεται, πρέπει να δικαστεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου, ο οποίος άφησε αιχμές για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Αργοστολίου, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρχαν γιατροί τη νύχτα που μεταφέρθηκε εκεί η 19χρονη. Ο ισχυρισμός αυτός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε λόγο για «ψεύδη», ξεκαθαρίζοντας ότι υπήρχε πλήρης ιατρική παρουσία στο νοσοκομείο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος των γιατρών του Νοσοκομείου Αργοστολίου διαβεβαίωσε ότι τη συγκεκριμένη νύχτα οι γιατροί βρίσκονταν στη θέση τους και έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να σωθεί η 19χρονη, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με πνευμονικό οίδημα και ανακοπή. Επισημαίνεται μάλιστα ότι ο χρόνος μεταφοράς από το σημείο έως το νοσοκομείο είναι μόλις λίγα λεπτά.

Την ίδια ώρα, φίλοι και συγγενείς της 19χρονης την αποχαιρετούν σε κλίμα βαθιάς οδύνης, καθώς η κηδεία της τελείται σήμερα, Παρασκευή (17/4). Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου λίγα μέτρα μακριά από το δικαστικό μέγαρο όπου απολογούνται οι τρεις νεαροί κατηγορούμενοι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ