Άργος: 17χρονη δέχθηκε επιθεση από σκυλιά - Χειρουργήθηκε στο τριχωτό της κεφαλής

Επίθεση από τέσσερα αδέσποτα σκυλιά δέχθηκε σήμερα το πρωί μία 17χρονη στο Άργος, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο με τραύματα στο τριχωτό της κεφαλής.

Η 17χρονη, όπως έγινε γνωστό, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στη Χειρουργική Κλινική της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άργους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νοσοκομείου Αργολίδας σήμερα στις 08:20 π.μ. διακομίσθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ασθενής 17 ετών συνοδευόμενη από τους οικείους της. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε πολλαπλά δήγματα από σκύλο.

«Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της στο τριχωτό της κεφαλής, η ασθενής εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για χειρουργική αποκατάσταση των τραυμάτων. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Χειρουργική Κλινική της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άργους» κατέληξε η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

