Θεσσαλονίκη: Ανήλικες βρέθηκαν μεθυσμένες και ημιλιπόθυμες στην παραλία της Καλαμαριάς

Σοβαρό περιστατικό με δύο ανήλικες, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην παραλία της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, δύο 14χρονες βρέθηκαν τυχαία από πολίτες, μεθυσμένες και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στην παραλία της περιοχής.

Οι περαστικοί που τις βρήκαν, ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, η μία εκ των δύο ανήλικων είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή της, νοσηλεύεται προληπτικά στο «Ιπποκράτειο» και η φίλη της μεταφέρθηκε σε κοντινό ΑΤ μέχρι να την παραλάβουν οι γονείς της.

Μετά από έρευνα των Αρχών, διαπιστώθηκε πως είχαν αγοράσει έξι μπουκάλια αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, για να τα καταναλώσουν με άλλες φίλες τους.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ήδη έχει ταυτοποιηθεί και είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του.

