Κακοκαιρία: Υδροστρόβιλοι σε Σύβοτα και Παξούς, καταιγίδες σε Ιωάννινα και Μέτσοβο

Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κέρκυρα - Πτώσεις δένδρων στα Γρεβενά

Κακοκαιρία: Υδροστρόβιλοι σε Σύβοτα και Παξούς, καταιγίδες σε Ιωάννινα και Μέτσοβο
Φωτ.: Facebook
Η κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα.

Πλημμύρισαν οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης της Κέρκυρας αλλά και στις περιαστικές περιοχές, λόγω της έντονης βροχόπτωσης σήμερα το απόγευμα, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία.

Έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην Κέρκυρα:

Επίσης, δεκάδες αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν λόγω των νερών, ενώ επιχειρήσεις πλημμύρισαν κυρίως στην περιοχή της Σπηλιάς στο ιστορικό κέντρο.

Επιπλέον, χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δένδρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ ήταν τμήμα της πόλης των Γρεβενών προς τις εργατικές κατοικίες όπως επίσης σε πολλά χωριά προς την κεντρική γραμμή. Μετά από λίγη ώρα ηλεκτροδοτήθηκαν ξανά οι περιοχές.

 
Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει κακοκαιρίας:

Ελλάδα / Συστάσεις στους πολίτες ενόψει κακοκαιρίας: Τι να κάνετε εάν βρίσκεστε στο σπίτι, έξω ή στο αυτοκίνητο

Τι να κάνετε εάν η κακοκαιρία σας βρει στο σπίτι, το αυτοκίνητο, σε εξωτερικό χώρο ή στη θάλασσα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία - Σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες
LIFO NEWSROOM

