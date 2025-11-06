Κακοκαιρία: «Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Πλημμύρισαν σπίτια και ξενοδοχείο

Πλημμυρικά φαινόμενα, εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας που «σάρωσε» τη χώρα, παρατηρήθηκαν σήμερα σε Ηράκλειο και Χανιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο των πόλεων.

Από το απόγευμα της Πέμπτης, η έντονη βροχόπτωση έπληξε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Ηρακλείου, ενώ αρκετοί δρόμοι, όπως ο Ηράκλειο – Βούτες, επιχειρήσεις και μονάδες εστίασης, πλημμύρισαν.

Την ίδια ώρα, σε χειμάρρους έχουν μετατραπεί οι δρόμοι στο Παλαιόκαστρο Ηρακλείου, με τις τοπικές αρχές και την Πολιτική Προστασία να βρίσκονται επί ποδός, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Κακοκαιρία: Οι βροχές προκάλεσαν και κατολισθήσεις

Αρκετά σημεία του οδοστρώματος στο Ηράκλειο Κρήτης καλύφθηκαν από μεγάλες ποσότητες νερού, την ώρα που υπάρχουν αναφορές για κατολισθήσεις μικρής έκτασης σε ορεινές διαδρομές, χωρίς ωστόσο – μέχρι στιγμής – να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν διάσχιση δρόμων όπου η συγκέντρωση νερού είναι υψηλή.

Η κατάσταση στα Χανιά δεν διέφερε αρκετά συγκριτικά με το Ηράκλειο, καθώς από το μεσημέρι εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, το νερό κάλυψε αρκετούς δρόμους, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε καταστήματα λιανικού εμπορίου και ξενοδοχεία. Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρήθηκαν στη Νέα Χώρα, στην Παλιά Πόλη, και στη Σούδα.

