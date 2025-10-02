Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για επικίνδυνα φαινόμενα σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Χαλκιδική

Μήνυμα του 112 για ακραία καιρικά φαινόμενα έλαβαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, των Σερρών και της Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, το προειδοποιητικό μήνυμα αναφέρεται σε ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις που θα ξεκινήσουν από τις νυχτερινές ώρες της Πέμπτης και θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Παρασκευής.



Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Το μήνυμα του 112 σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Χαλκιδική

Κακοκαιρία: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και από το βράδυ οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Παρασκευή θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα αύριο, Παρασκευή, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές.