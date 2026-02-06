Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα - Νέα επιδείνωση και κρύο από την Κυριακή

Σταδιακή βελτίωση θα αρχίσει να παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς η κακοκαιρία του προηγούμενου εικοσιτετραώρου αρχίζει να υποχωρεί.

Παρά τις βροχές και τις καταιγίδες που θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών εξασθενούν και περιορίζονται.

Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν φαίνεται να διαρκεί για πολύ, καθώς από την Κυριακή αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών.

Καιρός - Meteo: Καταιγίδες, σποραδικές χαλαζοπτώσεις και χιόνια σήμερα

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείονται και σποραδικές χαλαζοπτώσεις. Στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας αναμένονται λίγες χιονοπτώσεις, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Κατά τις πρωινές ώρες, ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν τοπικά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει πρόσκαιρη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με βροχές αρχικά στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίες βαθμιαία θα ενταθούν και θα συνοδευτούν από καταιγίδες, επεκτεινόμενες προς την Πελοπόννησο και τη βόρεια Ελλάδα. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα ενισχυθούν εκ νέου στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, ενώ κατά διαστήματα οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ήπια για την εποχή επίπεδα, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια και υψηλότερες στα νότια και την Κρήτη.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές βροχές και γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Μαρουσάκης: Έρχεται νέα οργανωμένη κακοκαιρία - Ψυχρές αέριες μάζες και χιόνια στα βουνά

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στη σημερινή πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού, εξηγεί πως σημερινή ημέρα εξελίσσεται με έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι βροχές έχουν ήδη εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, φτάνοντας έως το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Το καιρικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ισχυρούς έως θυελλώδεις νοτιάδες, καθώς και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, που θα επιβαρύνει την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Την Παρασκευή αναμένεται μια πρόσκαιρη ανάπαυλα στον καιρό, χωρίς όμως να αποκλείεται νέο πέρασμα αστάθειας μέσα στην ίδια ημέρα. Η διαταραχή αυτή θα είναι ηπιότερη και θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το Σάββατο η εικόνα του καιρού θα παρουσιάσει βελτίωση, αν και τοπική αστάθεια ενδέχεται να εμφανιστεί ξανά, ιδιαίτερα στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.

Τέλος την Κυριακή, οι συνθήκες θα είναι γενικά πιο ευνοϊκές, με τους νοτιάδες να συμβάλλουν σε άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία σε περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας μπορεί να φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο παρά τη βελτίωση, από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Δευτέρας προβλέπεται νέα οργανωμένη κακοκαιρία, με πιθανή έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια και βορειοανατολικά Βαλκάνια.

Μάλιστα σε αυτό το σενάριο, δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις στα ορεινά.