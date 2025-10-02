ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε ξανά η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

Σε ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός - Η κακοκαιρία θα διαρκέσει μέχρι και αύριο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κακοκαιρία: Συνεδρίασε ξανά η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η κακοκαιρία θα διαρκέσει μέχρι και αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Κακοκαιρία: Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και από το βράδυ οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Παρασκευή θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κ.λπ., προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειές τους.

Η Επιτροπή, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση με βάση τα νεότερα στοιχεία.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΟΦ: Προειδοποιεί για το σκεύασμα DIAXIL - Εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει

Ελλάδα / ΕΟΦ: Προειδοποιεί για το σκεύασμα DIAXIL - Εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει

Συνιστάται στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων διαδικτύου
LIFO NEWSROOM
Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Ελλάδα / Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Η Κλεονίκη Αλεξοπούλου, μέλος του ανθρωπιστικού στόλου, μεταφέρει από το κατάστρωμα του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» τη μαρτυρία της για όσα βίωσαν στη διαδρομή προς τη Γάζα μέχρι τη στιγμή της αναχαίτισής τους.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι και εγκατέλειψε - Νεκρός 44χρονος

Ελλάδα / Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι και εγκατέλειψε - Νεκρός 44χρονος

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στην Πέτρου Ράλλη αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί
LIFO NEWSROOM
Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή μετά την κακοκαιρία – Ζημιές σε εργαστήρια και ερευνητικό εξοπλισμό

Ελλάδα / Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή μετά την κακοκαιρία – Ζημιές σε εργαστήρια και ερευνητικό εξοπλισμό

Το φωτογραφικό υλικό που κυκλοφόρησε αποτυπώνει το μέγεθος των ζημιών, ενώ φοιτητές και ερευνητές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη συνέχιση των σπουδών και των ερευνητικών προγραμμάτων
LIFO NEWSROOM
 
 