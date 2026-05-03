Καιρός - Τυράσκη: Η φετινή Πρωτομαγιά στις τέσσερις ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών

Μία από τις ψυχρότερες Πρωτομαγιές του τελευταίου αιώνα ήταν η φετινή, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην πρόγνωση καιρού η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Ιστορικό ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών καταγράφηκε φέτος στις αρχές Μαΐου, με τα στοιχεία από το Αστεροσκοπείο Αθηνών να επιβεβαιώνουν αυτό που πολλοί διαπίστωσαν εμπειρικά, ότι το φετινό κρύο ήταν από τα πιο έντονα των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με δεδομένα που παρουσίασε το ERTNews, στο Θησείο η μέγιστη θερμοκρασία του τελευταίου 24ώρου ήταν η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για αρχές Μαΐου, με τα διαθέσιμα αρχεία να καλύπτουν περίοδο 135 ετών.

Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται, μάλιστα, ανάμεσα στις τέσσερις ψυχρότερες που έχουν σημειωθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας την ένταση της ψυχρής εισβολής που επηρέασε τη χώρα.

Καιρός - Τυράσκη: Η χιονόπτωση στην Πάρνηθα το 1911

Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονες εναλλαγές στον καιρό και, σε ορισμένες περιοχές, ακόμη και από χιονοπτώσεις, εικόνες ασυνήθιστες για την εποχή. Όπως επισήμανε η μετεωρολόγος, πρόκειται για ένα σπάνιο, αλλά όχι πρωτοφανές φαινόμενο.

Ενδεικτικά, στην Πάρνηθα, η πιο όψιμη καταγραφή χιονόπτωσης έχει σημειωθεί στις 25 Μαΐου 1911, γεγονός που δείχνει ότι, αν και σπάνια, τέτοιου είδους καιρικά επεισόδια έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Ως προς τον καιρό των επόμενων ημερών, η μετεωρολόγος επισήμανε πως το χειμωνιάτικο σκηνικό που έφερε τα τελευταία εικοσιτετράωρα η ψυχρή εισβολή – εξπρές στη χώρα, με τα χιόνια στα ορεινά, τις βροχές σε πολλές περιοχές και τους θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, θα διατηρηθεί καθόλη τη διάρκεια της Κυριακής (03/05).

Αισθητή βελτίωση του καιρού θα σημειωθεί από τη Δευτέρα, η οποία σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Αναστασία Τυράσκη -όπως ανέφερε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού- θα είναι απότομη και θα χαρακτηριστεί από την κατακόρυφη άνοδο της θερμοκρασίας.

«Σήμερα Κυριακή, είναι η τελευταία μέρα που αυτή η ψυχρή εισβολή επηρεάζει τη χώρα μας. Περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές που στο Αιγαίο θα ενταθούν τις αμέσως επόμενες ώρες ενώ θα έχουμε και καταιγίδες στην περιοχή των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Παράλληλα, η χιονόπτωση θα συνεχιστεί για κάποιες ώρες ακόμα και στα ορεινά όπως και οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάσουν στα ανατολικά και τα 9 μποφόρ. Αυτά τα φαινόμενα θα ενταθούν το απόγευμα και θα παρουσιάσουν εξασθένηση από το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αν. Τυράσκη.

«Από εκεί και πέρα, θερμότερες αέριες μάζες θα αρχίσουν να μετακινούνται προς τη χώρα και όλο αυτό θα μετακινηθεί ανατολικότερα. Η Δευτέρα θα είναι μία μέρα με τελείως διαφορετικό καιρό, σταματούν αυτά τα φαινόμενα. Γρήγορα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες για αύριο θα είναι στα ηπειρωτικά 20-21, πιθανά και 22. Στην Αττική, που σήμερα χιονίζει αύριο θα έχουμε 20 βαθμούς», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Η Τρίτη θα είναι μια ακόμα καλύτερη μέρα, με ακόμα υψηλότερη θερμοκρασία, γύρω στους 22 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στα κανονικά δηλαδή για την εποχή επίπεδα.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο δε, πάμε προς καλοκαίρι, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου», τόνισε η Αναστασία Τυράσκη.