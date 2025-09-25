ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Καιρός - Μαρουσάκης: «Το Σάββατο μάς έρχεται κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα»

Πού αναμένονται σήμερα βροχές - Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για θυελλώδεις βοριάδες την Παρασκευή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Καιρός - Μαρουσάκης: «Το Σάββατο μας έρχεται κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα» Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / Unsplash
0

Σε νέα ανάρτηση για την πορεία του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, προχώρησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης το πρωί της Πέμπτης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος,  σε προηγούμενες αναρτήσεις του, είχε επισημάνει πως τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τον ερχομό έντονων και επικίνδυνων φαινομένων το Σαββατοκύριακο στη χώρα, λόγω του φαινομένου του «εμποδιστή Ρεξ».

Όπως χαρακτηριστικά είχε εξηγήσει, τα φαινόμενα αυτά ξεκινούν με τη σταδιακή πτώση του υδραργύρου την Παρασκευή και τις καταιγίδες που θα σημειωθούν το Σάββατο,και αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές, ενώ πιθανότατα να είναι αρκετά έντονες.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και στη σημερινή του ανάρτηση, όπου αρχικά αναφέρει πως σήμερα, ο καιρός θα είναι «ήπιος με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και τους ανέμους να μην προβληματίζουν.

«Ήπιος ο καιρός και σήμερα με λίγες βροχές προς τα δυτικά, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά προς το Αιγαίο καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα και το βράδυ. Αύριο καιρός του βοριά στα ανατολικά με τοπικά θυελλώδεις βοριάδες και αυξημένο κίνδυνο για απαγορευτικό», συνεχίζει στην ανάρτησή του.

«Από Σάββατο μας έρχεται κακοκαιρία και από τα νοτιοδυτικά με επικίνδυνα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν και πιο κεντρικά στον ηπειρωτικό κορμό», καταλήγει.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Pizza Fan απέλυσε τον Πάρι Ρούπο επειδή το απαίτησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Ελλάδα / Η Pizza Fan απέλυσε τον Πάρι Ρούπο επειδή το απαίτησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Ορισμένα αστεία από πρόσφατη παράσταση του Πάρι Ρούπου χαρακτηρίστηκαν από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο «ανθελληνικά», με τον ίδιο να προχωρά μάλιστα σε προσωπική επίθεση, αποκαλώντας τον κωμικό «ακροαριστερό σκουπίδι»
LIFO NEWSROOM
Βοιωτία: «Πρέπει να βρούμε κάποια να κάνει τη μάνα μου» - Η 62χρονη ήθελε να φύγει στο εξωτερικό

Ελλάδα / Βοιωτία: «Πρέπει να βρούμε κάποια να κάνει τη μάνα μου» - Η 62χρονη ήθελε να φύγει στο εξωτερικό

Οι έρευνες των Αρχών έχουν εστιάσει στις συνθήκες θανάτου της μητέρας της 62χρονης - Την ίδια ώρα αποκαλύφθηκε πως το σπίτι στο οποίο κατοικεί ανήκει στον γιο της
LIFO NEWSROOM
Μαρινέλλα: «Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά» - Ένας χρόνος μετά την κατάρρευση της σπουδαίας τραγουδίστριας στο Ηρώδειο

Ελλάδα / Μαρινέλλα: «Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά» - Ένας χρόνος μετά την κατάρρευσή της στο Ηρώδειο

Σήμερα είναι ακριβώς ένας χρόνος, από την ημέρα που η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου, λίγη ώρα μετά την έναρξη της μεγάλης συναυλίας της
LIFO NEWSROOM
Απαγόρευση social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Ελλάδα εξετάζει η κυβέρνηση

Ελλάδα / Απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 16 ετών στην Ελλάδα εξετάζει η κυβέρνηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σε ομλία του, ότι: «Σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία»
LIFO NEWSROOM
 
 