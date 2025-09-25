Καιρός - Μαρουσάκης: «Το Σάββατο μάς έρχεται κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα»

Σε νέα ανάρτηση για την πορεία του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, προχώρησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης το πρωί της Πέμπτης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, σε προηγούμενες αναρτήσεις του, είχε επισημάνει πως τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τον ερχομό έντονων και επικίνδυνων φαινομένων το Σαββατοκύριακο στη χώρα, λόγω του φαινομένου του «εμποδιστή Ρεξ».

Όπως χαρακτηριστικά είχε εξηγήσει, τα φαινόμενα αυτά ξεκινούν με τη σταδιακή πτώση του υδραργύρου την Παρασκευή και τις καταιγίδες που θα σημειωθούν το Σάββατο,και αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές, ενώ πιθανότατα να είναι αρκετά έντονες.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και στη σημερινή του ανάρτηση, όπου αρχικά αναφέρει πως σήμερα, ο καιρός θα είναι «ήπιος με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και τους ανέμους να μην προβληματίζουν.

«Ήπιος ο καιρός και σήμερα με λίγες βροχές προς τα δυτικά, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά προς το Αιγαίο καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα και το βράδυ. Αύριο καιρός του βοριά στα ανατολικά με τοπικά θυελλώδεις βοριάδες και αυξημένο κίνδυνο για απαγορευτικό», συνεχίζει στην ανάρτησή του.

«Από Σάββατο μας έρχεται κακοκαιρία και από τα νοτιοδυτικά με επικίνδυνα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν και πιο κεντρικά στον ηπειρωτικό κορμό», καταλήγει.