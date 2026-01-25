Καιρός: Τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας σήμερα - Αλλάζει το σκηνικό από τη Δευτέρα

Τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Κυριακή (25/1).

Πιο συγκεκριμένα, στα ανατολικά θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, οι οποίες από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στα νότια τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη και από τις βραδινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα, οπότε τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τη νύχτα πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πρόγνωση για Δευτέρα

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.