Καιρός: Μελτέμια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα

Aίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας, προβλέπεται για σήμερα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ, αναμένεται μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 12 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου (τοπικά στη Ρόδο έως 34-35).

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 και στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ